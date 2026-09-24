Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern

Reiten ist für manche ein Hobby, für andere eine ziemlich ferne Welt. Denn Pferde und Reitsport gelten schnell als teuer und exklusiv. Doch am Mittwoch heißt es in Schönbrunn: Platz für die Kids! Rund 400 Kinder dürfen Pferde kennenlernen und gratis Ponys reiten. Möglich machen das die Veranstalter von „Longines Global Champions Tour“ Sonja Klima und Helmut Morbitzer. Und zwischen all den kleinen Pferdefans ist auch eine, die sich mit Ponys schon richtig gut auskennt: die zehnjährige Nachwuchsreiterin Diana Schoenberg. Bevor also die internationalen Stars bei der Longines Global Champions Tour Vienna loslegen, sind heute erst einmal die Kleinen dran und Diana gibt ihnen noch einen Tipp mit und krone.tv war mittendrin.