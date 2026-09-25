Wer wedeln will, muss tiefer ins Geldbörsl greifen

Immer teurer! Skifahrer zahlen mittlerweile doppelt so viel wie vor 15 Jahren. Die Super-Ski-Card, für alle Salzburger Skigebiete und manche in Tirol und Kärnten – hat die 1000-Euro-Marke schon im Vorverkauf übersprungen. Die Seilbahner rechtfertigen die Preise mit Qualität und Komfort ...
Mit 1049 Euro im Vorverkauf ist die Super-Ski-Card in Salzburg erstmals über der magischen 1000-Euro-Marke angepriesen. Das sind 102 Prozent mehr als in der Saison 2010/2011 – damals kostete die Saisonkarte für alle Skigebiete in Salzburg, Teilen Tirols und Kärnten noch vergleichsweise magere 520 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.