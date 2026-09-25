Wer wedeln will, muss tiefer ins Geldbörsl greifen

Mit 1049 Euro im Vorverkauf ist die Super-Ski-Card in Salzburg erstmals über der magischen 1000-Euro-Marke angepriesen. Das sind 102 Prozent mehr als in der Saison 2010/2011 – damals kostete die Saisonkarte für alle Skigebiete in Salzburg, Teilen Tirols und Kärnten noch vergleichsweise magere 520 Euro.