Pentz über ÖFB: „Ich mache das Buch nicht zu“

„Krone“: Patrick, du hast mittlerweile 116 Pflichtspiele für Bröndby absolviert, bist du in Dänemark nach wie vor glücklich?

Pentz: Ja, ich spiele in jedem Heimspiel vor mindestens 23.000 Zuschauern und wir haben die besten Fans in der Liga. Ich wohne in Kopenhagen, brauche nur 15 Autominuten zum Stadion und fünf zum Flughafen. Das macht es sehr angenehm.