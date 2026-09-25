Pentz über ÖFB: „Ich mache das Buch nicht zu“

Torhüter Patrick Pentz will sich zurück in Österreichs Teamkader kämpfen, die Entscheidung über die Nicht-Nominierung tat weh. Der Ex-Austrianer und Neo-Papa genießt jetzt viel mehr Zeit mit seiner Familie. Spaniens La Liga reizt den 29-Jährigen, wie er der „Krone“ im Interview erzählte.
„Krone“: Patrick, du hast mittlerweile 116 Pflichtspiele für Bröndby absolviert, bist du in Dänemark nach wie vor glücklich?
Pentz: Ja, ich spiele in jedem Heimspiel vor mindestens 23.000 Zuschauern und wir haben die besten Fans in der Liga. Ich wohne in Kopenhagen, brauche nur 15 Autominuten zum Stadion und fünf zum Flughafen. Das macht es sehr angenehm.
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