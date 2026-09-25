Rangnick gibt erstes Mini-Update zu Gregoritsch

Grüll „war nicht ganz so im Spiel“

Änderungen wird es für diese Partie nicht nur aufgrund des zu erwartenden Gregoritsch-Ausfalls geben. Marco Grüll etwa konnte seine Chance nicht wirklich nützen und wurde zur Pause ausgetauscht. „Er hat eine hervorragende Saison bei Werder Bremen und hat es bei uns im Training richtig gut gemacht, doch er war in der ersten Hälfte nicht ganz so im Spiel“, meinte Rangnick.