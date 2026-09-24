200.000 € von Gegnern: So landet das Geld beim VSV

„Habe mich nicht mehr ausgekannt“

„Ich werde immer effizienter mit meinen Wegen, laufe nicht mehr so viele unnötige Meter. Dass ich vorne und hinten spielen kann, hilft mir. Ich weiß, wie die gegnerischen Verteidiger ticken und versuche, genau das Gegenteil zu machen“, so der St. Veiter, der beim 1:0 eigentlich für Van Ee auflegen wollte. „Aber irgendwie ist der Puck zurück zu mir gekommen – ich hab mich gar nicht mehr ausgekannt. Bis ich ihn im Tor gesehen habe.“