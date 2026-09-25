Preisbremse von Bentley bis Dacia

Aber so funktioniert das eben einmal mit Angebot und Nachfrage. Die lässigen Typen bei Apple in Kalifornien haben das Prinzip verstanden. Die etwas weniger coolen Leute der Regierung in Österreich tun sich mit den Regeln der Marktwirtschaft noch ein bisschen schwer. Daher reagieren der schwarze Kanzler und seine Supertruppin Rot und Pink auf die steigenden Ölpreise wegen des Schlamassels in Nahost mit einer Spritpreisbremse. Die werden eher früher als später alle mit ihren Steuern bezahlen. Geld, das am anderen Ende wieder fehlen wird. Also bei den Schulen oder den Spitälern oder für die Pflege oder die Pensionen. So genau weiß das irgendwann eh keiner mehr.