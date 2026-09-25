Mutter legt Baby in Backofen: Jetzt ist Urteil da!

Mutter wollte Baby laut eigener Aussage ins Bett bringen

Wie „People“ berichtete, erklärte Mariah Thomas später gegenüber der Polizei, dass sie ihre Tochter eigentlich für einen Mittagsschlaf ins Bett bringen wollte. Doch stattdessen habe sie das Baby versehentlich in den Backofen gelegt. Auch die Staatsanwaltschaft von Jackson County bestätigte damals, dass den Ermittlern diese Darstellung geschildert worden sei.