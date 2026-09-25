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Tödliche Verwechslung

Mutter legt Baby in Backofen: Jetzt ist Urteil da!

Ausland
25.09.2026 08:29
Als Mariah Thomas (Foto) ihre kleine Tochter zum Mittagsschlaf hinlegen wollte, nahm eine ...
Als Mariah Thomas (Foto) ihre kleine Tochter zum Mittagsschlaf hinlegen wollte, nahm eine Tragödie ihren Lauf.(Bild: Jackson County Detention Center)
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Von krone.at

Eine Tragödie in den USA, die zutiefst erschüttert: Eine Mutter legte ihre erst einen Monat alte Tochter nach eigenen Angaben versehentlich in einen Backofen statt in ihr Kinderbett. Das kleine Mädchen überlebte nicht. Nun steht das Urteil gegen die Mutter fest.

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Der schreckliche Vorfall ereignet sich bereits am 10. Februar 2024 in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri. Polizisten wurden zu einem Haus gerufen, weil dort ein Säugling nicht mehr atmete. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte das erst einen Monat alte Mädchen mit schweren Verbrennungen. Das Baby wurde noch am Tatort für tot erklärt.

Mutter wollte Baby laut eigener Aussage ins Bett bringen
Wie „People“ berichtete, erklärte Mariah Thomas später gegenüber der Polizei, dass sie ihre Tochter eigentlich für einen Mittagsschlaf ins Bett bringen wollte. Doch stattdessen habe sie das Baby versehentlich in den Backofen gelegt. Auch die Staatsanwaltschaft von Jackson County bestätigte damals, dass den Ermittlern diese Darstellung geschildert worden sei.

Gegen die heute 28-Jährige wurde nach dem Tod ihrer Tochter ermittelt. Im Zuge einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft bekannte sich Thomas schließlich der Gefährdung des Wohlergehens eines Kindes mit Todesfolge schuldig. Im Gegenzug wurde laut dem US-Sender KCTV 5 der Vorwurf des Mordes ersten Grades fallen gelassen.

Mutter nahm Strafe an
Ein Richter in Jackson County verurteilte Mariah Thomas zu 13 Jahren Haft. Die 28-Jährige soll ihre Strafe im Gefängnissystem des US-Bundesstaates Missouri verbüßen. Der Sender berichtete, dass Thomas ihr Schuldbekenntnis am Dienstag vor Gericht abgegeben und das Strafmaß akzeptiert habe.

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Schon unmittelbar nach dem Tod des Babys hatte die damalige Staatsanwältin Jean Peters Baker von der „Grausamkeit dieser Tragödie“ gesprochen. Man sei vom Verlust dieses jungen Lebens tief betroffen und vertraue darauf, dass die Justiz angemessen auf die schrecklichen Umstände reagieren werde.

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