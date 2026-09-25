Tödliche Verwechslung
Mutter legt Baby in Backofen: Jetzt ist Urteil da!
Eine Tragödie in den USA, die zutiefst erschüttert: Eine Mutter legte ihre erst einen Monat alte Tochter nach eigenen Angaben versehentlich in einen Backofen statt in ihr Kinderbett. Das kleine Mädchen überlebte nicht. Nun steht das Urteil gegen die Mutter fest.
Der schreckliche Vorfall ereignet sich bereits am 10. Februar 2024 in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri. Polizisten wurden zu einem Haus gerufen, weil dort ein Säugling nicht mehr atmete. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte das erst einen Monat alte Mädchen mit schweren Verbrennungen. Das Baby wurde noch am Tatort für tot erklärt.
Mutter wollte Baby laut eigener Aussage ins Bett bringen
Wie „People“ berichtete, erklärte Mariah Thomas später gegenüber der Polizei, dass sie ihre Tochter eigentlich für einen Mittagsschlaf ins Bett bringen wollte. Doch stattdessen habe sie das Baby versehentlich in den Backofen gelegt. Auch die Staatsanwaltschaft von Jackson County bestätigte damals, dass den Ermittlern diese Darstellung geschildert worden sei.
Gegen die heute 28-Jährige wurde nach dem Tod ihrer Tochter ermittelt. Im Zuge einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft bekannte sich Thomas schließlich der Gefährdung des Wohlergehens eines Kindes mit Todesfolge schuldig. Im Gegenzug wurde laut dem US-Sender KCTV 5 der Vorwurf des Mordes ersten Grades fallen gelassen.
Mutter nahm Strafe an
Ein Richter in Jackson County verurteilte Mariah Thomas zu 13 Jahren Haft. Die 28-Jährige soll ihre Strafe im Gefängnissystem des US-Bundesstaates Missouri verbüßen. Der Sender berichtete, dass Thomas ihr Schuldbekenntnis am Dienstag vor Gericht abgegeben und das Strafmaß akzeptiert habe.
Schon unmittelbar nach dem Tod des Babys hatte die damalige Staatsanwältin Jean Peters Baker von der „Grausamkeit dieser Tragödie“ gesprochen. Man sei vom Verlust dieses jungen Lebens tief betroffen und vertraue darauf, dass die Justiz angemessen auf die schrecklichen Umstände reagieren werde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.