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3:1-Sieg gegen Israel

ÖFB-Noten: Kalajdzic kam, sah und wurde gefoult

Fußball International
25.09.2026 08:18
Sasa Kalajdzic stellte sich in den Zweikampf, wurde zu Fall gebracht und es gab Elfmeter.
Sasa Kalajdzic stellte sich in den Zweikampf, wurde zu Fall gebracht und es gab Elfmeter.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur“ Georg Leblhuber ...

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Alexander Schlager: Note 3
Ein undankbares Spiel für den Torhüter: Beim Gegentor machtlos, ansonsten nicht geprüft.

Stefan Posch: Note 3
Ihn sah man offensiv schon stärker.

Philipp Lienhart: Note 3
Er war im Spielaufbau der aktivere von den beiden ÖFB-Innenverteidigern, defensiv einmal aber nicht ganz im Bilde – nämlich beim Luftkampf vor Israels Ausgleich.

Philipp Lienhart
Philipp Lienhart(Bild: GEPA)

Kevin Danso: Note 3
Defensiv eine Macht und ohne Probleme – offensiv (zu) unauffällig.

Phillipp Mwene: Note 3
Seine eigenen Flanken wurden zu oft zu einem Fressen für Israels Abwehr – doch am Ende verwertete er die Flanke von Wanner zum 2:1.

Nicolas Seiwald: Note 3
Einmal mehr unspektakulär, aber wertvoll.

Xaver Schlager: Note 4
Wie immer sehr ballsicher – fädelte dazu Österreichs erste beiden Chancen ein. Bester im ÖFB-Mittelfeld.

Patrick Wimmer: Note 3
Extrem bemüht, aber oft glücklos.

Xaver Schlager
Xaver Schlager(Bild: GEPA)

Romano Schmid: Note 3
Musste beim Elfer lange warten, blieb aber cool.

Marco Grüll: Note 2
Völlig ungefährlich.

Michael Gregoritsch: Note 2
Es war nicht der Abend des neuen ÖFB-Kapitäns. Erst kaum im Spiel, nach 35 Minuten verletzt raus.

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Sasa Kalajdzic: Note 5
Er kam, sah und wurde gefoult. Holte fünf Minuten nach seinem Eintausch den Elfer zum 1:0 raus – und traf zum 3:1

Paul Wanner: Note 4
Kam zur Pause für Grüll – er gab die Flanke zum 2:1.

Sascha Horvath: Note 3
Fand vermeintlich schwer ins Spiel – mit ihm gelangen aber zwei Tore.

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Christoph Lang: Note 3
Ein Torschuss – damit war er als Joker gefährlicher als andere.

Carney Chukwuemeka: Note 0
Zu kurz eingesetzt.

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