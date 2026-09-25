ÖFB-Noten: Kalajdzic kam, sah und wurde gefoult

Österreichs Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur“ Georg Leblhuber ...
Alexander Schlager: Note 3
Ein undankbares Spiel für den Torhüter: Beim Gegentor machtlos, ansonsten nicht geprüft.
Stefan Posch: Note 3
Ihn sah man offensiv schon stärker.
Philipp Lienhart: Note 3
Er war im Spielaufbau der aktivere von den beiden ÖFB-Innenverteidigern, defensiv einmal aber nicht ganz im Bilde – nämlich beim Luftkampf vor Israels Ausgleich.
Kevin Danso: Note 3
Defensiv eine Macht und ohne Probleme – offensiv (zu) unauffällig.
Phillipp Mwene: Note 3
Seine eigenen Flanken wurden zu oft zu einem Fressen für Israels Abwehr – doch am Ende verwertete er die Flanke von Wanner zum 2:1.
Nicolas Seiwald: Note 3
Einmal mehr unspektakulär, aber wertvoll.
Xaver Schlager: Note 4
Wie immer sehr ballsicher – fädelte dazu Österreichs erste beiden Chancen ein. Bester im ÖFB-Mittelfeld.
Patrick Wimmer: Note 3
Extrem bemüht, aber oft glücklos.
Romano Schmid: Note 3
Musste beim Elfer lange warten, blieb aber cool.
Marco Grüll: Note 2
Völlig ungefährlich.
Michael Gregoritsch: Note 2
Es war nicht der Abend des neuen ÖFB-Kapitäns. Erst kaum im Spiel, nach 35 Minuten verletzt raus.
Sasa Kalajdzic: Note 5
Er kam, sah und wurde gefoult. Holte fünf Minuten nach seinem Eintausch den Elfer zum 1:0 raus – und traf zum 3:1
Paul Wanner: Note 4
Kam zur Pause für Grüll – er gab die Flanke zum 2:1.
Sascha Horvath: Note 3
Fand vermeintlich schwer ins Spiel – mit ihm gelangen aber zwei Tore.
Christoph Lang: Note 3
Ein Torschuss – damit war er als Joker gefährlicher als andere.
Carney Chukwuemeka: Note 0
Zu kurz eingesetzt.
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