Lustenau gehört kein einziger seiner Torschützen

Rückkehr unwahrscheinlich

Auch die aktuelle sportliche Situation spricht nicht für eine frühzeitige Rückkehr. Rapid hat neun Stürmer im Kader, gleich fünf davon auf der Position von Weixelbraun (hat noch Vertrag bis Sommer 2027) und bisher 21 Liga-Tore geschossen. Beim FC St. Gallen (16 Treffer) stehen sieben Angreifer im Mannschaftsaufgebot, vier davon sind offiziell Mittelstürmer. Da Verinac noch bis 2030 an die Espen gebunden ist, macht eine vorzeitige Rückkehr wenig Sinn. Kacuri, der erstmals ins A-Nationalteam von Kosovo einberufen wurde, hat in Basel noch einen Vertrag bis 2028.