Eine Zehnjährige trifft auf die großen Weltstars

Kaiserliche Kulisse, edle Teppiche und Pferdesport auf höchstem Niveau. Wenn in Schönbrunn bei der Global Champions Tour die Weltstars des Springreitens da sind, darf es weder an Glanz noch Nostalgie fehlen. So sind die Wände des VIP-Klubs mit Teppichen aus feinster Seide verziert – handgeknüpft, versteht sich! Da staunten auch 400 Kinder, die Donnerstag auf dem Event-Gelände eingeladen waren. Spezialist Kurosh Danesh: „Der Teppich mit dem Design Pfauenfedern hat eine Knüpfdichte von 300.000 bis 400.000 Knoten, wurde in Nepal gefertigt.“