Ministerium entscheidet nun in der Akte Persmanhof

Anklage oder Einstellung? Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz auf der Kärntner NS-Gedenkstätte im vergangenen Sommer gibt es nun erste Enderledigungen, aber auch neue Ermittlungen – betroffen sind auch Beamte von Exekutive und Bezirkshauptmannschaft.
Gut Ding braucht Weile. Vor allem in der Justiz. Seit Juli 2025 beschäftigt ein umstrittener Polizeieinsatz auf der NS-Gedenkstätte in den Unterkärntner Bergen die Staatsanwaltschaft Graz.
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