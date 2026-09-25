„Sehr viele Jungtiere sind im Sommer verendet“

Wie katastrophal die vergangenen Monate für das heimische Wild waren, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen – erst dann gibt es konkrete Zahlen. Jäger machen aber schon jetzt erschreckende Beobachtungen, die das Ausmaß des großen Sterbens in unseren Wäldern erahnen lassen.
Derzeit scheinen Rekord-Dürre und Hitzewellen wie ferne Erinnerungen. Pflanzen sind wieder grün und die Bäche plätschern. Die Grundwasserspiegel liegen aber fast überall im orangen oder roten Bereich. Welche Spuren hat der Sommer in der Natur nun hinterlassen?
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