Macht Ihnen das Autofahren überhaupt noch Spaß?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute nimmt er sich eines Themas an, das dieser Tage viele bewegt: die hohen Spritpreise.
Ich bin kein sportlicher Autofahrer, nie gewesen, sondern eher ein Vertreter der Generation „Gleiten statt Hetzen“. Ungeduldigere Autofahrer hängen mir deshalb bisweilen an der Stoßstange, um meinen Fahrstil etwas zu beschleunigen. Und doch habe ich bis vor Kurzem ebenfalls gelegentlich aus reinem Fahrvergnügen tiefer aufs Gaspedal gedrückt, speziell dann, wenn ich die steile Serpentinen-Bergstraße meiner Jugend hinaufgefahren bin.
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