Darüber sprachen Trump und Xi im Weißen Haus

Das wohl schwierigste Thema war Taiwan. Xi hat laut chinesischen Medien das Weiße Haus gedrängt, sich einer „Unabhängigkeit Taiwans“ zu widersetzen. Zuvor war erwartet worden, dass der chinesische Präsident Trump drängen würde, Waffenverkäufe an Taiwan zu stoppen. Peking beansprucht die demokratisch regierte Insel, die auf die militärische Stärke der USA angewiesen ist, als eigenes Territorium. Nach seinem Besuch in China im Mai erklärte Trump, er halte ein Waffenpaket für Taiwan im Wert von rund 14 Milliarden Dollar zurück.