Måneskin-Frontmann Damiano David hat „Si“ gesagt!

In einem Interview schwärmte die 30-Jährige einst von ihrem mittlerweile frisch angetrauten Ehemann: „Er ist der beste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Man verbringt zwei Minuten mit ihm, und man merkt, er ist der freundlichste, großzügigste, unschuldigste, freigebigste Mensch. Er hat einfach eine schöne, einfühlsame Seele.“