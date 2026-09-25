Måneskin-Frontmann Damiano David hat „Si“ gesagt!

Mit seiner Band Måneskin holte sich Damiano David 2021 den Sieg beim Song Contest. Jetzt hat der Sänger in seiner Heimat Italien „Si“ zu seiner Liebsten, Ex-Disney Star Dove Cameron, gesagt.
Damiano David und Dove Cameron feierten am Donnerstag im malerischen Ort Montalcino in Italien ihre Hochzeit. Das Paar trug Weiß – und auch die Braut hatte sich für einen eleganten Hosenanzug samt Krawatte entschieden.
Toskana-Hochzeit mit Freunden und Familie
Schönes Detail: Ihr Blazer war mit integriertem Cape geschnitten, was dem Look einen verspielten Touch gab. Ihre langen, schwarzen Haare trug die 30-Jährige glatt gestylt und offen.
Zur Trauung im Palazzo Communale von Montalcino fuhren David und Cameron in einem weißen Cabrio vor. Seine Liebste hielt einen Strauß mit weißen Calla-Lilien in der Hand.
Nach dem Jawort und dem Hochzeitskuss wurde schließlich mit Freunden und Familie bis spät in die Nacht gefeiert, wie Fotos zeigen.
David und Cameron seit 2023 ein Paar
Der Sänger und der Ex-Kinderstar sind seit 2023 liiert, feierten 2024 auf der Pre-Grammy-Gala ihr Red-Carpet-Debüt. Zum Jahreswechsel zeigte Cameron ihren XXL-Verlobungsring auf Instagram.
In einem Interview schwärmte die 30-Jährige einst von ihrem mittlerweile frisch angetrauten Ehemann: „Er ist der beste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Man verbringt zwei Minuten mit ihm, und man merkt, er ist der freundlichste, großzügigste, unschuldigste, freigebigste Mensch. Er hat einfach eine schöne, einfühlsame Seele.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.