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Heiratete Dove Cameron

Måneskin-Frontmann Damiano David hat „Si“ gesagt!

Society International
25.09.2026 07:52
„Grande Amore“! Dove Cameron und Damiano David haben in Montalcino in der Toskana geheiratet.
„Grande Amore“! Dove Cameron und Damiano David haben in Montalcino in der Toskana geheiratet.(Bild: APA-Images / LaPresse / Ginevra Fatarella)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Mit seiner Band Måneskin holte sich Damiano David 2021 den Sieg beim Song Contest. Jetzt hat der Sänger in seiner Heimat Italien „Si“ zu seiner Liebsten, Ex-Disney Star Dove Cameron, gesagt. 

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Damiano David und Dove Cameron feierten am Donnerstag im malerischen Ort Montalcino in Italien ihre Hochzeit. Das Paar trug Weiß – und auch die Braut hatte sich für einen eleganten Hosenanzug samt Krawatte entschieden.

Toskana-Hochzeit mit Freunden und Familie
Schönes Detail: Ihr Blazer war mit integriertem Cape geschnitten, was dem Look einen verspielten Touch gab. Ihre langen, schwarzen Haare trug die 30-Jährige glatt gestylt und offen.

Das glückliche Brautpaar: Damiano David und Dove Cameron
Das glückliche Brautpaar: Damiano David und Dove Cameron(Bild: APA-Images / LaPresse / Ginevra Fatarella)

Zur Trauung im Palazzo Communale von Montalcino fuhren David und Cameron in einem weißen Cabrio vor. Seine Liebste hielt einen Strauß mit weißen Calla-Lilien in der Hand.

Nach dem Jawort und dem Hochzeitskuss wurde schließlich mit Freunden und Familie bis spät in die Nacht gefeiert, wie Fotos zeigen. 

Damiano David fuhr mit einem weißen Cabrio zu seiner Trauung vor.
Damiano David fuhr mit einem weißen Cabrio zu seiner Trauung vor.(Bild: PPS/www.PPS.at)

David und Cameron seit 2023 ein Paar
Der Sänger und der Ex-Kinderstar sind seit 2023 liiert, feierten 2024 auf der Pre-Grammy-Gala ihr Red-Carpet-Debüt. Zum Jahreswechsel zeigte Cameron ihren XXL-Verlobungsring auf Instagram.

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In einem Interview schwärmte die 30-Jährige einst von ihrem mittlerweile frisch angetrauten Ehemann: „Er ist der beste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Man verbringt zwei Minuten mit ihm, und man merkt, er ist der freundlichste, großzügigste, unschuldigste, freigebigste Mensch. Er hat einfach eine schöne, einfühlsame Seele.“

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