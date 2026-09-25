Und immer lockt das edle Gold

Mehr noch: Manche Staaten zeigen sich vom politischen Amoklauf von Donald Trump veranlasst, ihre Goldreserven in die Heimat zu holen. Heute will er Island und morgen vielleicht unser Gold? Wie ernst diese Bedenken sind, zeigen die Niederlande: Aus den USA wurden kürzlich 86 Tonnen heimgeholt. Und Polen, von Russlands Kriegsgeheul verunsichert, war ein Jahr lang der größte Goldkäufer überhaupt.