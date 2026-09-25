45-Jähriger bekam selbst im Sitzen keine Luft mehr

Vor der Tür steht das E-Bike der Schwester. Das hat Stefan Gunz aus seiner Heimat Vorarlberg zur Rehabilitation nach Münster in Tirol mitgebracht. Vier Kilometer – mehr schaffte der Vorarlberger am Beginn des Reha-Aufenthalts trotz Stromunterstützung nicht. „Mir ging schlicht die Puste aus“, beschreibt der 45-Jährige jenen beklemmenden, bedrohlichen Zustand, den viele Lungenpatienten kennen.