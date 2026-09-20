Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden

Politik habe schon immer zu ihrem Leben gehört, sagte sie einmal über sich selbst. Ihre Eltern waren als Sozialisten und Gewerkschafter nach dem Militärputsch aus der Türkei geflohen. Zu dem Zeitpunkt war Elifs Mutter mit ihr schwanger. Eralp wurde 1981 in München geboren. Später lebte sie in Dortmund und Hamburg. Schon als Kind ging sie oft mit auf Demonstrationen und engagierte sich in der Anti-Atomkraft-Bewegung.