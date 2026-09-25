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Daten von GPS-Sendern

Junge Seeadler-Geschwister fliegen getrennte Wege

Niederösterreich
25.09.2026 08:00
Gemeinsam verließen die Adler-Geschwister ihre Kinderstube, dann trennten sich jedoch ihre Wege.
Gemeinsam verließen die Adler-Geschwister ihre Kinderstube, dann trennten sich jedoch ihre Wege.(Bild: Matthias Schmidt)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Thomas Werth
Von Mark Perry und Thomas Werth

Noch einmal ein kräftiger Flügelschlag, dann war die Kinderstube plötzlich ganz klein. Ende August hoben zwei junge Seeadler aus dem Nationalpark Donau-Auen zur ersten großen Reise ab. GPS-Sender begleiten die Geschwister. Die Daten sollen Artgenossen das Überleben sichern.

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Die Geschwister, die Seite an Seite aufgewachsen waren, machten sich gemeinsam auf den Weg. Zunächst folgten sie der Donau bis in die Stockerauer Auen, dann ging es weiter nach Norden. Bei Laa an der Thaya trennten sich ihre Wege.

Einer flog direkt ins Thayatal und weiter in den tschechischen Nationalpark Podyjí. Der andere legte binnen 24 Stunden knapp 420 Kilometer zurück und erreichte die Nähe des tschechischen Nationalparks Riesengebirge/Krkonošský.

Zitat Icon

Dieses Wissen hilft dabei, künftig mehr jungen Seeadlern das Überleben zu ermöglichen.

WWF-Artenschutzexperte Christian Pichler

Nationalparks als Rückzugsorte
Beide zog es damit in geschützte, wilde Landschaften. Dort finden die Adler offenbar jene Ruhe und Nahrung, die sie auf ihrem schwierigen Weg brauchen. Ihre Reise zeigt, wie wichtig Nationalparks als Rückzugsorte für seltene Tiere sind. Denn der Weg zum erwachsenen Seeadler ist gefährlich. Giftköder und Abschüsse bedrohen die Tiere ebenso wie Stromleitungen und andere menschengemachte Hindernisse. Nur ein Teil der Jungvögel wird alt.

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Kleine GPS-Sender für Jungadler
Um ihre Wege verfolgen und Gefahren erkennen zu können, werden im Nationalpark Donau-Auen gemeinsam mit WWF und BirdLife Österreich Jungadler mit kleinen GPS-Sendern ausgestattet. „Dieses Wissen hilft dabei, künftig mehr jungen Seeadlern das Überleben zu ermöglichen“, erklärt WWF-Artenschutzexperte Christian Pichler.

Nun fliegen die Geschwister getrennt weiter. Nationalparkdirektorin Edith Klauser wünscht ihnen „viel Glück auf ihrer weiteren Reise und Reviersuche“. 

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