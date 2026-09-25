Junge Seeadler-Geschwister fliegen getrennte Wege

Nationalparks als Rückzugsorte

Beide zog es damit in geschützte, wilde Landschaften. Dort finden die Adler offenbar jene Ruhe und Nahrung, die sie auf ihrem schwierigen Weg brauchen. Ihre Reise zeigt, wie wichtig Nationalparks als Rückzugsorte für seltene Tiere sind. Denn der Weg zum erwachsenen Seeadler ist gefährlich. Giftköder und Abschüsse bedrohen die Tiere ebenso wie Stromleitungen und andere menschengemachte Hindernisse. Nur ein Teil der Jungvögel wird alt.