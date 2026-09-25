Kimi Antonelli: Vom Wunderkind zum Weltstar

„Gleichzeitig Fan von Ferrari und Kimi“

Als in Monza dann Tausende „Ferraristi“ ihrem für einen Erzrivalen fahrenden Landsmann frenetisch zujubelten, entstanden sogar Bilder für die Ewigkeit. „Es ist jetzt tatsächlich passiert, dass du in Italien für Ferrari und gleichzeitig für Kimi sein kannst“, freut sich Toto Wolff. Was in den kommenden Wochen folgt, ist eine finale Reifeprüfung auf vier Kontinenten. An dessen Ende aus dem einstigen Wunderkind, das schon im zarten Alter von zwölf Jahren von Mercedes unter seine Fittiche genommen wurde, ein echter Weltstar geboren wird. Dass Antonelli das alles schon in seinem zweiten Jahr in der Formel 1 schafft – was in den letzten drei Jahrzehnten nur Jacques Villeneuve und Lewis Hamilton gelungen ist – macht die Leistung freilich noch beeindruckender.