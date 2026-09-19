Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille

Modernes Training für den Ernstfall: In der österreichischen Polizei-Grundausbildung kommt virtuelle Realität (VR) zum Einsatz. Mit VR-Brille und spezieller Übungswaffe trainieren Polizeischüler realitätsnahe Einsatzszenarien – von der Raumdurchsuchung bis zur Konfrontation mit einem bewaffneten Täter. Die Übungen lassen sich beliebig oft und ohne Munition wiederholen. Anschließend analysieren die Ausbildner das polizeiliche Einschreiten gemeinsam mit den Schülern. Damit zählt Österreich europaweit zu den Vorreitern beim Einsatz dieser Technologie in der Polizeiausbildung. Mehr dazu im Video oben!