Messis „letzter Tango“: Tickets in Rekordzeit weg

Überraschende Ankündigung

Sechs Wochen nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien hatte Messi schließlich Ende August seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. Von daher kam es für viele Fans überraschend, dass Trainer Lionel Scaloni den achtmaligen Weltfußballer im Rahmen der anstehenden Freundschaftsspiele der „Albiceleste“ doch noch einmal nominierte. „Ich glaube, dass ein Spieler wie er das verdient hat. Ich persönlich habe meinen Teil dazu beigetragen, weil ich bei seinem Abschied dabei sein wollte“, sagte Scaloni. „Wenn wir ihm Tribut zollen wollen, müssen wir es jetzt tun. Mit ihm wird es nie aufhören, aber später wird die Magie vielleicht nicht mehr dieselbe sein.“