Messis „letzter Tango“: Tickets in Rekordzeit weg

In weniger als zwei Stunden waren die Eintrittskarten für Lionel Messis Abschied aus der argentinischen Fußballnationalmannschaft am 6. Oktober vergriffen. „Agotado“ (Ausverkauft), hieß es auf der Ticketplattform, über die der Verkauf für das Testspiel gegen Benin – und den letzten Auftritt des Superstars im Teamdress in Buenos Aires – lief. Laut Verbandsangaben sind auch alle Spieler des Weltmeisterkaders dazu eingeladen, den „letzten Tango“ von Messi mitzuerleben.
Der argentinische Fußballverband hätte sicher weit mehr Karten für den Abschied des 39-jährigen Ausnahmesportlers in dem über 80.000 Zuschauer fassenden Monumental-Stadion in der argentinischen Hauptstadt verkaufen können. Der Ansturm war enorm. Wie die Zeitung „La Nación“ berichtet, ging der Verkauf über das Ticketportal mit mehr als einstündigen Wartezeiten einher – und selbst die waren mitunter vergeblich. Die Kartenpreise bewegten sich zwischen umgerechnet 52 und 277 Euro.
Überraschende Ankündigung
Sechs Wochen nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien hatte Messi schließlich Ende August seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. Von daher kam es für viele Fans überraschend, dass Trainer Lionel Scaloni den achtmaligen Weltfußballer im Rahmen der anstehenden Freundschaftsspiele der „Albiceleste“ doch noch einmal nominierte. „Ich glaube, dass ein Spieler wie er das verdient hat. Ich persönlich habe meinen Teil dazu beigetragen, weil ich bei seinem Abschied dabei sein wollte“, sagte Scaloni. „Wenn wir ihm Tribut zollen wollen, müssen wir es jetzt tun. Mit ihm wird es nie aufhören, aber später wird die Magie vielleicht nicht mehr dieselbe sein.“
„Letzter Tango“
Verbandspräsident Claudio Tapia sagte, Messi habe die Einladung für das Duell mit Benin angenommen. Er informierte darüber, dass alle argentinischen Spieler des Weltmeisterkaders von 2022 und deren Familien beim dritten der drei Testspiele eingeladen seien, „um den letzten Tango des weltbesten Spielers“ mitzuerleben. Zuvor spielt Argentinien in Córdoba am 30. September gegen Bolivien und am 3. Oktober ebenfalls in Buenos Aires gegen Burkina Faso.
Bisher bestritt Messi seit seinem ersten Einsatz im Jahr 2005 insgesamt 207 Länderspiele, in denen er 125 Tore erzielte – beides Rekordwerte in der argentinischen Fußballgeschichte. Vor vier Jahren führte Messi die argentinische Mannschaft zum Weltmeistertitel in Katar, zweimal – 2014 und 2026 – wurde er Vizeweltmeister. 2021 und 2024 gewann der Superstar mit der „Selección“ zudem die Copa América. Auf Vereinsebene steht Messi derzeit in Diensten von Inter Miami.
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