„Er feiert jedes seiner Tore auf diese Weise“

„Das ist auch eine große Lehre für uns“

„So spät die Tore zu bekommen, ist enttäuschend. Wir haben technisch und taktisch viele Sachen gut gemacht, aber wir haben die Rote Karte zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt bekommen“, sagte Israel-Teamchef Ran Ben Shimon. „Abu Farchi feiert jedes seiner Tore auf diese Weise, das kann jeder überprüfen. Vielleicht war es mein Fehler, dass ich ihm nicht gesagt habe, er muss das stoppen. Er muss daraus lernen. Das ist auch eine große Lehre für uns.“