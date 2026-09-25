Laserattacken auf Familie: Rache der Tuningszene?

Die Tiroler Tuningszene hat beim Sportzentrum in der Oberländer Marktgemeinde der Familie in der direkten Nachbarschaft das Leben und die Nächte zur Hölle gemacht. Weil der Lärmterror unerträglich wurde, setzten sich die Telfer zur Wehr, indem sie stets die Polizei informierten, sobald wieder Gummi gegeben wurde. Und sie wandten sich auch an die „Krone“ – mit Erfolg!