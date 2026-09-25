Alkoholisiert und ohne Schein: Pkw landet am Dach

„Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er mit einer Steinmauer an einer Engstelle der Fahrbahn kollidiert sein“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei wurde auch die Fassade eines angrenzenden Hauses beschädigt.