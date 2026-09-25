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18-Jähriger am Steuer

Alkoholisiert und ohne Schein: Pkw landet am Dach

Kärnten
25.09.2026 06:59
Der junge Mann war ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs. (Symbolbild)
Der junge Mann war ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs. (Symbolbild)(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ohne Führerschein, einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw und alkoholisiert war ein 18-Jähriger in Wolfsberg unterwegs. Seine Fahrt endete nach einer Kollision mit einer Steinmauer auf dem Dach. Der junge Mann wurde leicht verletzt. 

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Donnerstagabend, kurz nach 21 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg auf einer Gemeindestraße in Fischering im Bezirk Wolfsberg mit einem Pkw – das Pikante: Der junge Erwachsene besitzt keinen Führerschein, zudem ist das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen.

„Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er mit einer Steinmauer an einer Engstelle der Fahrbahn kollidiert sein“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei wurde auch die Fassade eines angrenzenden Hauses beschädigt.

18-Jähriger war alkoholisiert
„Der 18-Jährige konnte sich selber aus dem Pkw befreien und dürfte lediglich leicht verletzt worden sein“, informiert die Landespolizeidirektion. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine Alkoholisierung. Der junge Mann wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt.

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