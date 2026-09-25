Alkoholisiert und ohne Schein: Pkw landet am Dach

Ohne Führerschein, einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw und alkoholisiert war ein 18-Jähriger in Wolfsberg unterwegs. Seine Fahrt endete nach einer Kollision mit einer Steinmauer auf dem Dach. Der junge Mann wurde leicht verletzt.
Donnerstagabend, kurz nach 21 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg auf einer Gemeindestraße in Fischering im Bezirk Wolfsberg mit einem Pkw – das Pikante: Der junge Erwachsene besitzt keinen Führerschein, zudem ist das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen.
„Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er mit einer Steinmauer an einer Engstelle der Fahrbahn kollidiert sein“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei wurde auch die Fassade eines angrenzenden Hauses beschädigt.
18-Jähriger war alkoholisiert
„Der 18-Jährige konnte sich selber aus dem Pkw befreien und dürfte lediglich leicht verletzt worden sein“, informiert die Landespolizeidirektion. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine Alkoholisierung. Der junge Mann wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt.
Ebenfalls am Donnerstag raste ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer einer Zivilstreife davon. Die Polizei konnte eine Geschwindigkeit von 191 km/h messen. Es gelang den Beamten, den jungen Mann zu stoppen – den Schein ist der junge Mann nun los.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.