Trennung: Wer bekommt das geliebte Haustier?

Die Beziehung ist vorbei, die Wohnung aufgeteilt, die letzten Sachen sind gepackt. Doch dann sitzt da noch wer, der beiden gehört: Hund Balu. Oder auch Katze Nala. Und was jetzt: Wer darf das geliebte Haustier nach der Trennung behalten? Wer muss verzichten? Oder würden Sie sich sogar auf ein „Besuchsrecht“ für den jeweils anderen einlassen?
Für viele Paare ist ein Haustier längst ein richtiges Familienmitglied. Man hat es gemeinsam ausgesucht, vielleicht auch großgezogen, gefüttert, gepflegt und jahrelang gemeinsam umsorgt, hatte viele schöne gemeinsame Erlebnisse. Und dann ist da das Beziehungsaus – und während die Aufteilung von Möbeln und Co. nicht das große Problem ist, wird es beim vierbeinigen Liebling doch rasch emotional. Was also tun?
Was passiert, wenn beide an Hund, Katze und Co. hängen? Sollte das Tier bei dem bleiben, der mehr Zeit dafür hat oder die besseren Finanzen? Oder bei demjenigen, der es ursprünglich angeschafft hat? Vielleicht sollte es sogar zwischen zwei Wohnungen hin- und herwechseln, wie es Kinder oftmals nach Scheidungen tun?
Wie weit würden Sie fü Ihr Tier gehen? Würden Sie Ihrer Ex-Partnerin bzw. dem Ex-Partner den Hund regelmäßig fürs Wochenende überlassen? Oder könnten Sie das einfach nicht? Oder würden Sie die Katze immer wieder tageweise zu sich holen – nur um sie dann wieder abgeben zu müssen? Oder aber sagen Sie ganz klar: Schluss ist Schluss, auch beim gemeinsamen Haustier?
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