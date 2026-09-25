Trennung: Wer bekommt das geliebte Haustier?

Wie weit würden Sie fü Ihr Tier gehen? Würden Sie Ihrer Ex-Partnerin bzw. dem Ex-Partner den Hund regelmäßig fürs Wochenende überlassen? Oder könnten Sie das einfach nicht? Oder würden Sie die Katze immer wieder tageweise zu sich holen – nur um sie dann wieder abgeben zu müssen? Oder aber sagen Sie ganz klar: Schluss ist Schluss, auch beim gemeinsamen Haustier?