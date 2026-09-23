Diese Österreicherin singt bei „Voice Of Germany“

Schon als Kind träumte Katiuska McLean von einer Karriere als Sängerin, allerdings machte ihr das Lampenfieber arg zu schaffen. Sie hat aber gelernt, wie sie mit der Nervosität umgehen muss. Nun wurde die Oberösterreicherin aus Wels als „All Star“ zur Casting-Show „The Voice of Germany“ eingeladen. Sie nahm die erste Hürde.
Als sie in ihrer Schule die ersten Mini-Konzerte gab, bat sie das Publikum, die Augen zu schließen: „Sonst hätte ich mich nicht getraut zu singen. Ich war so ein Angsthase, sang aber für mein Leben gern“, erinnert sich Katiuska Mc Lean an ihre Kindheit in Trinidad und Tobago.
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