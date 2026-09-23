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„Investieren jetzt“

Familienbetrieb baut um zwölf Millionen Euro aus

Oberösterreich
23.09.2026 11:20
So soll die neue Halle von Schinko aussehen.
So soll die neue Halle von Schinko aussehen.(Bild: Schinko GmbH)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Der oberösterreichische Gehäuse- und Maschinenbauspezialist Schinko erweitert seinen Standort trotz der Konjunkturflaute. Im „Krone“-Gespräch erklärt der Chef, wieso das Mühlviertler Familienunternehmen ausgerechnet jetzt investiert.

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„Wir wollen nicht zuwarten, bis wieder alle bauen – für uns ist jetzt der richtige Zeitpunkt“, sagt Gerhard Lengauer, Geschäftsführer des Maschinenbauers Schinko aus Neumarkt im Mühlkreis. Die Mühlviertler investieren zwölf Millionen Euro – bei einem Jahresumsatz von zuletzt 21,5 Millionen Euro – in den Ausbau ihres Standortes.

Und das, obwohl die Konjunktur immer noch nicht so richtig anspringt. „Wir haben uns auf wenige Nischen fokussiert: auf Spezialmaschinen“, sagt Lengauer. „Wenn die Wirtschaft boomt, sind Standardmaschinen gefragt. In schwierigen Zeiten sind hingegen Spezialmaschinen gefragt“ – so sei auch derzeit Wachstum möglich.

Gerhard Lengauer ist Geschäftsführer der Schinko GmbH.
Gerhard Lengauer ist Geschäftsführer der Schinko GmbH.(Bild: Schinko GmbH)

Neue Anlage kann mit Strom betrieben werden
Um dafür gerüstet zu sein, bauen die Mühlviertler nun eben aus. Baustart ist Anfang Oktober, die Fertigstellung des Gebäudes – die bestehende Halle wird um 50 Meter verlängert, dazu entsteht auf einem neuen Geschoss ein weiteres Montageareal – sowie der technischen Anlagen ist für Ende 2027 geplant.

Herzstück der Investition ist eine neue Pulverbeschichtungsanlage. Sie soll moderner und damit effizienter sein und hat laut Lengauer noch einen weiteren Vorteil: Die alte Anlage wird mit Gas betrieben, die neue läuft auch mit Strom. Um sie zu betreiben, erweitert die Firma parallel dazu auch ihre PV-Anlage.

Vom Ein-Mann-Betrieb zu 150 Mitarbeitern
Die Firma Schinko entwickelt und realisiert Gehäuse für Maschinen oder überhaupt Anlagen und Maschinen selbst. Etwas mehr als die Hälfte der Erlöse erwirtschaften die Mühlviertler in Österreich. Daneben sind Deutschland, die Schweiz, Ostfrankreich, Holland, Dänemark und Belgien wichtige Märkte.

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Das Unternehmen startete vor 36 Jahren als Ein-Mann-Betrieb. Mittlerweile hat das Unternehmen rund 150 Mitarbeiter, darunter fast 30 Lehrlinge. Der Betrieb befindet sich nach wie vor in Familienbesitz: Unternehmensgründer Michael Schinko hält 75 Prozent der Anteile.

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