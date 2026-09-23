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Umbau fast fertig

Guter Ruf der Schule hat auch Bayern erreicht

Oberösterreich
23.09.2026 14:00
In den letzten drei Jahren wurde die Bildungseinrichtung umfassend modernisiert.
In den letzten drei Jahren wurde die Bildungseinrichtung umfassend modernisiert.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Nach dreijährigem Bauzeit und Kosten von rund 41 Millionen Euro ist der Umbau des ABZ Waizenkirchen fast fertig. Der Schulbetrieb läuft wieder uneingeschränkt. 55 Lehrer unterrichten in der Kaderschmiede für Landwirte 500 Schüler, die nicht nur aus Region kommen.

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Seit fast einem Jahrhundert hat in Waizenkirchen die landwirtschaftliche Ausbildung Tradition. Zunächst am Marktplatz, seit den 1960er Jahren steht die Kaderschmiede für angehende Landwirte an der Ortsgrenze. Im Mittelpunkt stand in den letzten drei Jahren der Umbau des Agrarbildungszentrums. Insgesamt flossen rund 41 Millionen Euro in die Modernisierung von Internat, Schule und Werkstättentrakt.

Philip Heindl aus Hutthurm bei Passau beim Holzbearbeiten.
Philip Heindl aus Hutthurm bei Passau beim Holzbearbeiten.(Bild: Markus Wenzel)

„Das Gebäude verläuft entlang einer 180 Meter langen Wirbelsäule und umfasst eine Nutzfläche von rund 8000 Quadratmetern“, verriet Alois Aigner von der Landesimmobiliengesellschaft LH Thomas Stelzer und Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (beide VP) bei einem Rundgang.

Schülerinnen der 1b-Klasse beim Praxisunterricht.
Schülerinnen der 1b-Klasse beim Praxisunterricht.(Bild: Markus Wenzel)

„Bald beginnt die letzte Phase des Projekts. Der bestehende Standort der Fachschule wird abgetragen. Im Frühjahr werden die Außenanlagen fertiggestellt“, fügte Direktor Walter Raab hinzu. Er führte die Gäste in die Werkstätten, wo genäht, gehobelt oder Blumensträuße gebunden wurden. Philip Heindl von der 1c-Klasse stellte seine Kreativität beim Holzbearbeiten unter Beweis. Er kommt aus Hutthurm bei Passau. „Mein Opa ist Forstwirt und von Freunden habe ich vom guten Ruf der Schule erfahren. Der erste Eindruck ist super“, so der 15-Jährige. 

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