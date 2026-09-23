Guter Ruf der Schule hat auch Bayern erreicht

„Bald beginnt die letzte Phase des Projekts. Der bestehende Standort der Fachschule wird abgetragen. Im Frühjahr werden die Außenanlagen fertiggestellt“, fügte Direktor Walter Raab hinzu. Er führte die Gäste in die Werkstätten, wo genäht, gehobelt oder Blumensträuße gebunden wurden. Philip Heindl von der 1c-Klasse stellte seine Kreativität beim Holzbearbeiten unter Beweis. Er kommt aus Hutthurm bei Passau. „Mein Opa ist Forstwirt und von Freunden habe ich vom guten Ruf der Schule erfahren. Der erste Eindruck ist super“, so der 15-Jährige.