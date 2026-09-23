Max Lercher zur FPÖ: „Ich biedere mich nicht an“

„Krone“: Herr Lercher, Sie haben vor knapp zwei Jahren die steirische SPÖ übernommen. Wo steht sie derzeit?

Max Lercher: Sie hat sich stabilisiert. Das ist, wenn man in andere Länder blickt, mehr, als man vor zwei Jahren erwarten durfte. Wir sind aus der Regierung gefallen, der Apparat ist zerfallen – nun sind wir neu positioniert, ganz klar nach meiner Handschrift. Ich möchte die Sozialdemokratie steirisch interpretieren.