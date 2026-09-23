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Steirischer SPÖ-Chef

Max Lercher zur FPÖ: „Ich biedere mich nicht an“

Steiermark
23.09.2026 18:00
Max Lercher ist seit knapp zwei Jahren Vorsitzender der steirischen SPÖ.
Max Lercher ist seit knapp zwei Jahren Vorsitzender der steirischen SPÖ.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Er galt lang als Parteirebell, mittlerweile trägt Max Lercher die Verantwortung für die steirische SPÖ. Am Donnerstag wird er 40 Jahre alt. Im Interview spricht er über den Zustand seiner Partei, den Neuaufbau in Graz, einen möglichen „roten Oktober“ und warum ihn die Politik geläutert hat.

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„Krone“: Herr Lercher, Sie haben vor knapp zwei Jahren die steirische SPÖ übernommen. Wo steht sie derzeit?
Max Lercher: Sie hat sich stabilisiert. Das ist, wenn man in andere Länder blickt, mehr, als man vor zwei Jahren erwarten durfte. Wir sind aus der Regierung gefallen, der Apparat ist zerfallen – nun sind wir neu positioniert, ganz klar nach meiner Handschrift. Ich möchte die Sozialdemokratie steirisch interpretieren.

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