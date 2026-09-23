Max Lercher zur FPÖ: „Ich biedere mich nicht an“

Er galt lang als Parteirebell, mittlerweile trägt Max Lercher die Verantwortung für die steirische SPÖ. Am Donnerstag wird er 40 Jahre alt. Im Interview spricht er über den Zustand seiner Partei, den Neuaufbau in Graz, einen möglichen „roten Oktober“ und warum ihn die Politik geläutert hat.
„Krone“: Herr Lercher, Sie haben vor knapp zwei Jahren die steirische SPÖ übernommen. Wo steht sie derzeit?
Max Lercher: Sie hat sich stabilisiert. Das ist, wenn man in andere Länder blickt, mehr, als man vor zwei Jahren erwarten durfte. Wir sind aus der Regierung gefallen, der Apparat ist zerfallen – nun sind wir neu positioniert, ganz klar nach meiner Handschrift. Ich möchte die Sozialdemokratie steirisch interpretieren.
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