Kind ist außer Lebensgefahr, aber Sorgen bleiben

Hilfe für die Betroffenen

Doch die Auswirkungen des Unfalls sind auch heute noch zu spüren. Am örtlichen Kindergarten waren und sind Krisenhelfer im Einsatz, um das Geschehene zu verarbeiten. Und natürlich ist auch bei den Eltern die Verunsicherung groß. „Deshalb wurde auch die Busroute verlegt“, bestätigt der Bürgermeister einen entsprechenden Bericht des ORF OÖ.