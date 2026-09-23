Schock für Gemeinde: Zollamt fordert Millionen

Knapp 2,5 Millionen Euro Nachzahlung für die Wiederverfüllung der Kiesgrube im Sauwinkel stellen das Altacher Gemeindebudget vor eine Zerreißprobe. Nun schlagen Oppositionspolitiker gemeinsam Alarm: Sie fürchten enorme finanzielle Auswirkungen auf das Gemeindebudget und verlangen die sofortige Aufklärung über den tatsächlichen Verfahrensstand.