Geht’s dem Sauschädl-Empfang jetzt an den Kragen?

„Politik muss bei sich selbst ansetzen“

So fordert VP-Vizebürgermeister Martin Hajart unter anderem das Aus für Chauffeurfahrten vom Wohnort ins Rathaus, die derzeit noch von einigen Mitgliedern des Stadtsenats genutzt werden. „In Zeiten, in denen wir von den Linzern Verständnis für Einsparungen verlangen, muss die Politik zuerst bei sich selbst ansetzen“, sagt Hajart. Auch den traditionellen Sauschädl-Empfang des Bürgermeisters möchte er dem Sparstift opfern.