Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sparvorschlag

Geht’s dem Sauschädl-Empfang jetzt an den Kragen?

Oberösterreich
23.09.2026 10:00
Auch beim traditionellen Sauschädl-Empfang des Bürgermeisters soll künftig gespart werden.
Auch beim traditionellen Sauschädl-Empfang des Bürgermeisters soll künftig gespart werden.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Das Linzer Budget steckt tief in den roten Zahlen, nun sind alle Rathausfraktionen mit ihren Ideen gefragt. Die ÖVP hat ihr Paket bereits abgegeben – und nimmt dabei nicht nur teure Strukturen, sondern auch politische Annehmlichkeiten und langjährige Traditionen ins Visier. Selbst beim Donauparkstadion soll noch Geld zu holen sein. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Alle Linzer Rathausfraktionen sind aufgefordert, Vorschläge für die Sanierung des schwer angeschlagenen Stadtbudgets vorzulegen. Die ÖVP hat ihr Paket bereits eingereicht – und will dabei auch vor politischen Annehmlichkeiten nicht haltmachen.

„Politik muss bei sich selbst ansetzen“
So fordert VP-Vizebürgermeister Martin Hajart unter anderem das Aus für Chauffeurfahrten vom Wohnort ins Rathaus, die derzeit noch von einigen Mitgliedern des Stadtsenats genutzt werden. „In Zeiten, in denen wir von den Linzern Verständnis für Einsparungen verlangen, muss die Politik zuerst bei sich selbst ansetzen“, sagt Hajart. Auch den traditionellen Sauschädl-Empfang des Bürgermeisters möchte er dem Sparstift opfern.

Thema bei Stadtsenatsklausur
Die Vorschläge sollen bei der Stadtsenatsklausur am 1. Oktober auf den Tisch kommen. Dort wollen die Stadtpolitiker gemeinsam mit externen Finanzexperten einen Weg aus den roten Zahlen suchen. Für deren Beratung zahlt die Stadt 76.800 Euro. Wie dringend gehandelt werden muss, zeigen die Zahlen des Kontrollamts: Das jährliche Budgetloch sei von 49 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 100,4 Millionen Euro im Vorjahr angewachsen. Nahezu alle wichtigen Kennzahlen hätten sich verschlechtert.

Potenzial beim Donauparkstadion
Einsparungs- beziehungsweise Rückforderungspotenzial sieht die ÖVP auch beim Donauparkstadion. Der Rechnungshof hatte dort zwei Überzahlungen von 498.000 und 483.000 Euro aufgezeigt. Ob und wie viel davon tatsächlich zurückgeholt werden kann, soll nun geprüft werden. „In der derzeitigen Finanzlage kann die Stadt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, fordert Hajart.

Auch die Immobiliengesellschaft der Stadt soll bei der Klausur durchleuchtet werden. Nun sind die übrigen Fraktionen am Zug: Am 24. September werden die Unterlagen für die Budgetkonsolidierung verschickt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
23.09.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
192.281 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
115.702 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
96.157 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1755 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1514 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1310 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Mehr Oberösterreich
Sparvorschlag
Geht’s dem Sauschädl-Empfang jetzt an den Kragen?
9000 Mädchen betroffen
Nur vier Schülerinnen trugen weiter Kopftuch
Vandalenakt
Unbekannte lassen verwüstete Kirche zurück
Unfalltragödie auf A1
Lkw kracht auf Lkw: Chauffeur stirbt im Wrack
Vater verletzt
Jagdhund biss Familie: Von Tierrettung abgeholt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf