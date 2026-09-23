Gefahrengut-Lenker hatte ordentlich „getankt“

Gefahrengut geladen und selbst ordentlich „betankt“ – so wurde ein türkischer Lkw-Fahrer auf der Autobahn-Raststation Ansfelden (Oberösterreich) von Polizisten erwischt. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Am Dienstag gegen 15.50 Uhr wurde von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Haid auf der A1 bei der Raststation Ansfelden Nord ein Klein-Lkw mit Gefahrgut aufgrund mangelhaften technischen Zustand und entsprechende Kennzeichnung kontrolliert.
1,10 Promille intus
Beim Lenker, einem 55-jährigen türkischen Staatsangehörigen, konnten bei der Kontrolle deutliche Symptome einer Alkoholisierung wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkomattest ergab 1,10 Promille.
Die Amtshandlung wurde im Anschluss von der Landesverkehrsabteilung OÖ – Fachbereich Gefahrgut – übernommen und es konnten weitere Übertretungen nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz festgestellt werden.
Führerschein abgenommen
Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben und es werden Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land erstattet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.