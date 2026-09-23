Gefahrengut-Lenker hatte ordentlich „getankt“

1,10 Promille intus

Beim Lenker, einem 55-jährigen türkischen Staatsangehörigen, konnten bei der Kontrolle deutliche Symptome einer Alkoholisierung wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkomattest ergab 1,10 Promille.

Die Amtshandlung wurde im Anschluss von der Landesverkehrsabteilung OÖ – Fachbereich Gefahrgut – übernommen und es konnten weitere Übertretungen nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz festgestellt werden.