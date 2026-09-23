Johannes Kepler Uni: Neues Programm für alle

Ein Highlight im diesjährigen Herbst ist das Gespräch „Worauf es ankommt“ (10. November) mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer und Corinna Milborn. Es gibt aber auch eine „externe“ Veranstaltung: In Kooperation mit der „communale oö“ lädt der Kepler Salon am 8. November ins Seeschloss Ort in Gmunden zur Buchpräsentation „Mut“ mit Danielle Spera ein. Im Mittelpunkt stehen jüdische Frauen aus Geschichte und Gegenwart sowie Fragen nach Mut, Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Verantwortung.