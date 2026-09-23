Johannes Kepler Uni: Neues Programm für alle

Wissenschaft zum Anfassen, spannende Diskussionen und kulturelle Impulse: Die Johannes Kepler Universität (JKU) verlässt den Hörsaal und betreibt den Kepler Salon und den „Zirkus des Wissens“. Diese beiden Formate stehen allen offen und bieten in der neuen Saison wieder zahlreiche Veranstaltungen.
Die Johannes Kepler Universität (JKU) füllt nicht nur Hörsäle, sondern betreibt auch das Diskussionsforum Kepler Salon in der Linzer Innenstadt. Rund 100 Veranstaltungen finden hier pro Jahr bei freiem Eintritt statt.
Ein Highlight im diesjährigen Herbst ist das Gespräch „Worauf es ankommt“ (10. November) mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer und Corinna Milborn. Es gibt aber auch eine „externe“ Veranstaltung: In Kooperation mit der „communale oö“ lädt der Kepler Salon am 8. November ins Seeschloss Ort in Gmunden zur Buchpräsentation „Mut“ mit Danielle Spera ein. Im Mittelpunkt stehen jüdische Frauen aus Geschichte und Gegenwart sowie Fragen nach Mut, Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Verantwortung.
„Zirkus“ für junges Publikum
Die JKU betreibt am Campus außerdem den „Zirkus des Wissens“ für Kinder und Jugendliche. In der neuen Saison stehen vier neue Uraufführungen auf dem Programm.
Und demnächst: Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der JKU beziehen Forscherinnen und Forscher von 1. bis 6. Oktober zudem die Galerie „splace“ am Linzer Hauptplatz. Auch hier gibt es ein buntes Programm.
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