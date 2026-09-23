Ein Treffer schöner als der andere – jetzt voten!

Es ist schon wieder passiert! Woche für Woche agieren die Unterhaus-Kicker in Bestform und verzaubern die Zuschauer mit ihren Traumtoren. Jetzt können die Fans den Kickern etwas zurückgeben – nämlich in Form von Votes! Wir suchen wieder das Tor der Woche und Sie können dafür abstimmen. Hier geht es zum Voting – alle fünf Minuten kann erneut abgestimmt werden: https://fan.at/news/6ab29c05b92a84aa4dbcd0f1
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