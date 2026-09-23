Kastanienliebe: Große Ideen für kleine Alleskönner

Naturmaterialien können etwas, das gekauftes Bastelmaterial nur schwer schafft. Sie sind unperfekt, vergänglich, kostenlos – und kein Stück gleicht dem anderen. Sie geben nicht vor, was sie sein sollen, und regen so die Fantasie an. Vielleicht wird daraus ein Tier, Männchen, ein Experiment oder die fehlende Zutat in der Spielküche? Kinder müssen hier nichts „richtig“ machen. Und genau deshalb sind Kastanien eine Bereicherung für jedes Kinderzimmer, findet Julia Peneder aus Gmunden.