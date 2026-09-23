Nur vier Schülerinnen trugen weiter Kopftuch

Das Thema hat offenbar weniger Konfliktpotenzial als angenommen: Seit der Einführung des Kopftuchverbots für Schülerinnen unter 14 Jahren gab’s in Oberösterreich nur vier bei der Bildungsdirektion gemeldete Verstöße, die nicht auf kurzem Weg in der Schule geklärt werden konnten. Bundesweit waren es 80 Mädchen, die ihre Kopftücher weiter im Unterricht tragen wollen.