Mauthausen: Kurzarbeit wegen kaputter Donaubrücke?

Für Stangl geht das in die völlig falsche Richtung: „Es kann nicht sein, dass die Versäumnisse bei der Infrastruktur am Ende die Beschäftigten ausbaden müssen.“ Gemeinsam mit dem ÖGB Oberösterreich und Betriebsräten aus dem Bezirk Perg richtet sich der AK-Präsident deshalb in einem offenen Brief an WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Darin verlangen die Arbeitnehmervertreter ein klares Bekenntnis, dass Kosten und Folgen der Sperre nicht auf die Beschäftigten abgewälzt werden.