Ein Richter wird neuer Gmundner Bezirkshauptmann

Der 1983 in Gmunden geborene Blecha verfügt über breite Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen der öffentlichen Verwaltung. Seit November 2009 ist der Jurist beim Land Oberösterreich tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Direktion Inneres und Kommunales sowie die Abteilung Präsidium, wo er unter anderem im Bereich Verwaltungsentwicklung und Controlling tätig war. Auch die Bezirkshauptmannschaft Gmunden kennt Blecha bereits aus eigener beruflicher Erfahrung, unter anderem durch seine Tätigkeit in leitender Funktion in der Anlagenabteilung. Seit September 2021 ist er Richter am Landesverwaltungsgericht Oberösterreich.