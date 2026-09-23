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Am Traunsee geboren

Ein Richter wird neuer Gmundner Bezirkshauptmann

Oberösterreich
23.09.2026 14:36
Landeshauptmann Thomas Stelzer gratuliert dem neuen Gmundner Bezirkshauptmann Stefan Blecha (l.)
Landeshauptmann Thomas Stelzer gratuliert dem neuen Gmundner Bezirkshauptmann Stefan Blecha (l.)(Bild: Peter C. Mayr)
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Von Krone Oberösterreich

Der Nachfolge von Alois Lanz steht fest. Ab 1. Jänner übernimmt der gebürtige Gmundner Stefan Blecha die Leitung der Bezirkshauptmannschaft Gmunden. Lanz wurde vor  21 Jahren als Bezirkshauptmann angelobt, mit 62 Jahren möchte er nun Anwalt werden. 

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Mit 1. Jänner 2027 übernimmt Stefan Blecha die Leitung der Bezirkshauptmannschaft Gmunden. Das ist das Ergebnis eines durchgeführten Objektivierungsverfahrens.  „Mit Stefan Blecha übernimmt ein erfahrener Verwaltungsprofi die Verantwortung für die Bezirkshauptmannschaft Gmunden. Er kennt die Landesverwaltung ebenso wie die Arbeit einer Bezirkshauptmannschaft aus eigener Erfahrung und bringt zusätzlich seine richterliche Tätigkeit am Landesverwaltungsgericht mit“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Zur Person

Stefan Blecha wurde am 8. März 1983 in Gmunden geboren. Er ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Seit 2009 ist er für das Land Oberösterreich tätig, seit 2021 als Richter am Landesverwaltungsgericht Oberösterreich.

Der 1983 in Gmunden geborene Blecha verfügt über breite Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen der öffentlichen Verwaltung. Seit November 2009 ist der Jurist beim Land Oberösterreich tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Direktion Inneres und Kommunales sowie die Abteilung Präsidium, wo er unter anderem im Bereich Verwaltungsentwicklung und Controlling tätig war. Auch die Bezirkshauptmannschaft Gmunden kennt Blecha bereits aus eigener beruflicher Erfahrung, unter anderem durch seine Tätigkeit in leitender Funktion in der Anlagenabteilung. Seit September 2021 ist er Richter am Landesverwaltungsgericht Oberösterreich.

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Landeshauptmann Stelzer dankt zugleich dem scheidenden Bezirkshauptmann Alois Lanz für seine langjährige Tätigkeit: „Alois Lanz führt die Bezirkshauptmannschaft Gmunden seit mehr als 20 Jahren mit großem Einsatz und hoher fachlicher Kompetenz. Für seine Arbeit im Dienste der Menschen im Bezirk und des Landes Oberösterreich bedanke ich mich sehr herzlich. Für seinen neuen beruflichen Weg wünsche ich ihm alles Gute und viel Erfolg.“

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