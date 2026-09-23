Goldener Herbst macht Gletscher-Skistart schwierig

Schon am Samstag (7 bis 13 Uhr) werden sich am Pitztaler Gletscher die Skifahrer tummeln (links). Pistenpräparierung am Stubaier Gletscher, hier sollen am 9. Oktober Trainingsgruppen ihre Kurse befahren (rechts). (Bild: Krone-Collage/Pitztaler Gletscher, Stubaier Gletscher)