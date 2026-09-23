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Transporter bog links ab: Motorradfahrer getötet

Oberösterreich
23.09.2026 17:04
Auch der Notarzt konnte dem Unfallopfer nicht mehr helfen (Symbolbild)
Auch der Notarzt konnte dem Unfallopfer nicht mehr helfen (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schrecklicher Tod eines 21-Jährigen aus Graz auf der Paß Gschütt-Straße in Bad Goisern. Ein Kleintransporter bog links ab, der junger Biker krachte mit seiner Kawasaki frontal in das Fahrzeug. Obwohl drei Ärzte an der Unfallstelle ums ein Leben kämpften, war der Bursch nicht mehr zu retten.

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Am Mittwoch um 10 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Bad Goisern auf der B166 zu dem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorradlenker und einem Kleintransporter.

Der Lenker des Transporters, ein 28-jähriger Ägypter aus Salzburg, fuhr in Richtung Hallstatt/Gosau und wollte links auf den Parkplatz „Gosaumühle“ zufahren. Zum selben Zeitpunkt fuhr der Lenker des Motorrades, ein 21-jähriger Grazer, in der entgegengesetzten Richtung in Richtung Bad Goisern. Aufgrund des Abbiegemanövers kam es zu einem Frontalzusammenstoß.

Tod an Unfallstelle
Der 28-Jährige blieb – ausgenommen eines schweren Schocks – unverletzt. Der 21-Jährige verstarb trotz intensiver Bemühungen von drei (Not-)Ärzten an der Unfallstelle.

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