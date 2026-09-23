Transporter bog links ab: Motorradfahrer getötet

Am Mittwoch um 10 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Bad Goisern auf der B166 zu dem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorradlenker und einem Kleintransporter.

Der Lenker des Transporters, ein 28-jähriger Ägypter aus Salzburg, fuhr in Richtung Hallstatt/Gosau und wollte links auf den Parkplatz „Gosaumühle“ zufahren. Zum selben Zeitpunkt fuhr der Lenker des Motorrades, ein 21-jähriger Grazer, in der entgegengesetzten Richtung in Richtung Bad Goisern. Aufgrund des Abbiegemanövers kam es zu einem Frontalzusammenstoß.