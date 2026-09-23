Weltwirtschaft: Diese Risiken sieht die OECD jetzt

Die OECD erwartet für heuer ein weltweites Wachstum von 2,9 Prozent und für 2027 ein Wachstum von drei Prozent. Sie geht davon aus, dass sich die Energiepreise langsam entspannen und die Inflation zurückgeht. Für den Euroraum ist die Organisation etwas optimistischer geworden: Sie rechnet mit einem Wachstum von einem Prozent für 2025, das sind um 0,2 Prozentpunkte mehr als im Juni. Angehoben wurde vor allem die Prognose für Deutschland. Für Frankreich senkte die OECD hingegen ihre Prognose wegen hoher Staatsschulden und Finanzierungskosten. Für die USA werden 2026 ein Wachstum von 2,2 Prozent und für China 4,5 Prozent erwartet.