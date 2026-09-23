49. Rupertikirtag in Salzburg offiziell eröffnet

Lediglich zwei Schläge beim offiziellen Fassanstich benötigte Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) am Mittwochmittag. Die Zwei war auch seine Zahl des Tages: Rupert Johannes Franz sprang für seinen Vater ein, der traditionell den Hanswurst verkörpert. Es war bereits das zweite Mal, dass der Sohn den Vater bei der Eröffnung eines Rupertikirtags vertreten musste.