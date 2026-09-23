49. Rupertikirtag in Salzburg offiziell eröffnet

Lediglich zwei Schläge beim offiziellen Fassanstich benötigte Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) am Mittwochmittag. Die Zwei war auch seine Zahl des Tages: Rupert Johannes Franz sprang für seinen Vater ein, der traditionell den Hanswurst verkörpert. Es war bereits das zweite Mal, dass der Sohn den Vater bei der Eröffnung eines Rupertikirtags vertreten musste.
Johann Rupert Franz musste heuer leider das Krankenbett hüten. Sohnemann Rupert Johannes Franz meisterte die Eröffnung stellvertretend dennoch bravourös. Er hisste die Marktfahne heuer direkt vor dem Dom. Zahlreiche Schaulustige filmten und fotografierten das Spektakel gespannt.
Fünf Tage lang werden die Plätze rund um den Salzburger Dom zum Schauplatz der Volkskultur, Handwerkskunst, Tracht, Musik, Schaustellerei und Kulinarik. Baustellenbedingt steht der Mozartplatz heuer nicht als Veranstaltungsfläche zur Verfügung.
Maß Bier nur mehr 50 Cent billiger als auf Münchner Wiesn
Wer den Rupertikirtag in vollen Zügen genießen will, sollte ein volles Geldbörserl parat haben: Die Maß Stiegl-Goldbräu kostet heuer 14,30 Euro. Damit ist der Liter Bier am Rupertikirtag nur mehr 50 Cent billiger, als auf der Münchner Wiesn. Das halbe Ruperti Grillhenderl mit Pommes liegt bei 18,90 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.