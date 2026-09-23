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Neue Euro-Banknoten ab 2030 im Umlauf

Wirtschaft
23.09.2026 14:31
Das endgültige, konkrete Aussehen der neuen Euroscheine wird erst in den kommenden Jahren final ...
Das endgültige, konkrete Aussehen der neuen Euroscheine wird erst in den kommenden Jahren final beschlossen und vorgestellt.(Bild: EPA/MATIAS BASUALDO)
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Von krone.at

Bis 21. September konnte über das Design der neuen Euro-Banknoten abgestimmt werden, nun gehen die Favoriten in die nähere Prüfung. Ab Anfang der 2030er-Jahre sollen die Scheine laut Europäischer Zentralbank (EZB) in Umlauf gebracht werden.

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Voraussichtlich Ende des laufenden Jahres will der EZB-Rat über die finale Gestaltung der Scheine entscheiden. Berücksichtigt wird auch das Votum von fast zehn Millionen Europäern, die sich an der Online-Umfrage zum Design der künftigen Euro-Banknoten beteiligt haben.

„Durch ihre Beteiligung am Gestaltungsprozess wurde ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung der nächsten Banknotenserie getan“, so EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Hier sehen Sie eine Auswahl möglicher Designs:

Die Notenbank hatte in einer Vorauswahl für die Motive zwei Themen festgelegt. Für jedes liegen jeweils fünf Vorschläge zur Umsetzung vor:

  • „Europäische Kultur“: Auf der Vorderseite der Scheine sind berühmte Europäer wie Ludwig van Beethoven, Marie Curie und Leonardo da Vinci verewigt. Die Rückseiten zeigen etwa Darstellungen von Straßenkünstlern oder einem Sängerfest.
  • „Flüsse und Vögel“: Fokus ist in diesem Fall die „Widerstandskraft und Vielfalt der natürlichen Ökosysteme Europas“. Unter anderem kommen Eisvogel und Weißstorch kommen zu Ehren. Auf der Rückseite der Scheine werden europäische Institutionen abgebildet, zum Beispiel das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und die EZB.

Fälschung soll erschwert werden
Die neuen Euro-Scheine sollen zudem zusätzliche Sicherheitsmerkmale enthalten, um Kriminellen das Herstellen von Falschgeld zu erschweren. Zudem wollen die Währungshüter die Umweltfolgen der Produktion verringern: Die Scheine sollen länger halten. Ein weiterer Aspekt: Für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sollen die Banknoten besser erkennbar sein.

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Die ersten Euro-Banknoten wurden am 1. Jänner 2002 ausgegeben. Seit Mai 2019 ist die zweite Generation der Scheine mit neuen Sicherheitsmerkmalen komplett. Der Euro ist gemeinsame Währung von rund 358 Millionen Menschen in 21 Ländern der Europäischen Union.

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