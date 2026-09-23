„Hat keine Ahnung“: Vasseur legt gegen Wolff nach

Auslöser waren Aussagen von Wolff von Ende Juni. Der Mercedes-Teamchef hatte sich damals über die Vielzahl an Ferrari-Upgrades gewundert. „Wir sind ein bisschen überrascht, dass Ferrari diese ganzen großen Upgrades so an sein Auto bringen kann, wie sie es tun. Meiner Meinung nach müsste ihnen bald das Geld ausgehen“, sagte der Wiener. Damit deutete Wolff zumindest an, dass die finanziellen Spielräume bei Ferrari größer wirken würden als bei Mercedes. Für sein eigenes Team gebe es diese Möglichkeiten jedenfalls nicht. Der Mercedes-Boss rechnete außerdem damit, dass Ferrari nach den bisherigen Investitionen irgendwann an Grenzen stoßen könnte. „Hoffentlich ändert es sich Richtung Ende der Saison und sie sind dann nicht mehr in der Lage, neue Teile zu bekommen. Logisch wäre es, wenn es so läuft“, erklärte Wolff.