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Rangnick ernennt Kapitän für Nations-League-Spiele

Fußball International
23.09.2026 14:34
Ralf Rangnick ernannte seinen ÖFB-Kapitän für die anstehenden Spiele.
Ralf Rangnick ernannte seinen ÖFB-Kapitän für die anstehenden Spiele.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Michael Gregoritsch wird das ÖFB-Team bei den kommenden Spielen als Kapitän anführen. Das gab Trainer Ralf Rangnick bei der Pressekonferenz am Mittwoch-Nachmittag bekannt.

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Nachdem David Alaba, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer nicht für das Nationalteam verfügbar sind, wird Stürmer Michael Gregoritsch in den kommenden Nations-League-Partien als Kapitän auflaufen. „Es war eine schöne Nachricht“, so der Stürmer. „Ich habe mich sehr darüber gefreut.“

Michael Gregoritsch
Michael Gregoritsch(Bild: GEPA)

„Es wird sehr schön“
Am Donnerstag gegen Israel wird der Augsburg-Legionär die Schleife erstmals tragen. „Ich habe schon davor immer versucht, viel Verantwortung zu übernehmen“, erklärt Gregoritsch. „Morgen als Erster rauszugehen, wird sehr schön.“

Gregoritsch, im aktuellen Aufgebot der Spieler mit den meisten Länderspiel-Einsätzen, erlebte im Teamdress schon einige emotionale Highlights wie etwa das Tor gegen Bosnien-Herzegowina, das die Teilnahme an der WM 2026 bedeutete. Wie er seinen ersten Kapitänsauftritt einreihen wird, „werde ich morgen wissen“, sagte der Augsburg-Stürmer am Mittwoch in Windischgarsten.

Gregoritsch lobt Teamgefüge
Vor dem Hintergrund der Personalfluktuation im Kader kommt Gregoritsch eine besondere Bedeutung zu, was die Integration von neuen Spielern betrifft. „Aber ich bin lange dabei und konnte schon davor viel Verantwortung übernehmen“, meinte der 32-Jährige und betonte: „Wir hatten immer ein sehr gutes Teamgefüge, wo sich jeder eingebracht hat.“ Daran habe sich auch in den vergangenen Tagen nichts geändert. „Wenn man die Energie der gesamten Truppe gesehen hat, war nicht erkennbar, wer neu ist und wer nicht.“

Für Teamchef Ralf Rangnick war die Kapitänswahl eine logische Entscheidung. „Er hat die meisten Einsätze, die meiste Erfahrung und ist als Persönlichkeit dafür prädestiniert.“ Allerdings sei davon auszugehen, dass Gregoritsch nicht in sämtlichen vier anstehenden Partien als Spielführer agieren werde. „Ich glaube nicht, dass ‘Gregerl‘ alle vier Matches durchspielen wird, also wird dann möglicherweise ein anderer Kapitän sein“, meinte der Deutsche.

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