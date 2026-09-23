Rangnick ernennt Kapitän für Nations-League-Spiele

Gregoritsch lobt Teamgefüge

Vor dem Hintergrund der Personalfluktuation im Kader kommt Gregoritsch eine besondere Bedeutung zu, was die Integration von neuen Spielern betrifft. „Aber ich bin lange dabei und konnte schon davor viel Verantwortung übernehmen“, meinte der 32-Jährige und betonte: „Wir hatten immer ein sehr gutes Teamgefüge, wo sich jeder eingebracht hat.“ Daran habe sich auch in den vergangenen Tagen nichts geändert. „Wenn man die Energie der gesamten Truppe gesehen hat, war nicht erkennbar, wer neu ist und wer nicht.“