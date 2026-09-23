Fast alle Straßenhunde in der Türkei eingesammelt

Tötung in bestimmten Fällen erlaubt

Straßenhunde gehörten in der Türkei bisher vielerorts zum Stadtbild und wurden teils liebevoll von Anwohnerinnen und Anwohnern versorgt. Allerdings haben manche Rudel von Streunerhunden auch Menschen angegriffen. Die Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan begründet ihr Vorgehen unter anderem damit und will die Population eindämmen. Das bevorzugte Ziel ist die Vermittlung der Hunde. In bestimmten Fällen wie Krankheit und Aggressivität ist aber auch die Tötung erlaubt.