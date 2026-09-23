Barbie-Hype: Limitierte Puppe wird zum Preiswucher

Scalper kaufen stark begehrte oder limitierte Produkte gezielt auf, um sie anschließend deutlich teurer weiterzuverkaufen.

Sie profitieren von künstlicher Verknappung, hoher Nachfrage und dem Hype rund um ein Produkt.

Besonders häufig sind Scalper bei limitierten Sammlerstücken, Sneakern, Konsolen oder Tickets anzutreffen.