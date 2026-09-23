„Ihr zerstört Menschen mit euren Hasskommentaren!“

Hass und Morddrohungen: Nach der Veröffentlichung des „Krone“-Artikels „Bei Taliban fühlte ich mich sicherer als daheim“ dauerte es nicht lange, bis der Internetmob über den Vorarlberger Extremreisenden Kevin Köstenbaumer (33) herfiel. Ein Blick auf ein großes Übel unserer Zeit: Hass und Hetze im Netz.
„Dann bleib dort, du blade Drecksau“, „Schleich di dann du Vollhorst“, „Schickt ihn wieder dahin“ – diese und viele weitere Kommentare waren unter dem Artikel zu lesen. Er habe mittlerweile Tausende Hass-Kommentare bekommen, ja, sogar Morddrohungen. „Aber ich komme mit so was klar. Aber da draußen gibt es viele Menschen, die im Internet bloßgestellt werden. Und die verkraften das nicht. Es gibt jeden Tag Menschen, die sich umbringen, weil sie mit Hass konfrontiert werden.“
Er habe gewusst, dass der gewählte Titel „sehr reißerisch“ ist, so Kevin Köstenbaumer, doch die Wurzel allen Übels liege woanders: „Die Menschen sind nicht mehr fähig, den Artikel zu lesen.“
Umgangston im Netz wird immer rauer
Ihn selbst würden derartige Kommentare nicht mehr treffen. Gerade durch seinen Afghanistan-Bericht habe er teilweise sehr harsche Kritik und persönliche Beleidigungen wegstecken müssen. „Dadurch habe ich gelernt, damit umzugehen und vieles davon nicht mehr an mich heranzulassen.“ Aber: „Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die mit so etwas nicht so einfach umgehen können. Nicht jeder hat ein dickes Fell und nicht jeder traut sich, offen darüber zu sprechen.“
Insgesamt kann sich Kevin des Eindrucks nicht erwehren, dass der Umgangston im Internet immer rauer wird: „Menschen urteilen teilweise extrem schnell über andere, beleidigen oder diskreditieren sie, obwohl sie weder die Person noch den gesamten Sachverhalt kennen.“
ZARA: „Ein sehr präsentes gesellschaftliches Problem“
„Hass im Netz ist ein sehr präsentes gesellschaftliches Problem. In unserer Beratungsarbeit sehen wir, dass Hass im Netz und Online-Gewalt ganz unterschiedliche Formen annehmen können – von Beleidigungen und Herabwürdigungen über diskriminierende Kommentare bis hin zu Cybermobbing, Cyberstalking oder konkreten Gewaltandrohungen“, teilt der Verein ZARA auf Anfrage der „Krone“ mit.
Die Statistik Austria hat erhoben, wie viele Menschen in Österreich Hass im Internet wahrnehmen: 2025 berichteten 37 Prozent der Bevölkerung, in den vergangenen drei Monaten auf feindselige oder erniedrigende Inhalte gestoßen zu sein. 2023 waren es noch 31 Prozent. Unter Menschen, die soziale Medien nutzen, lag der Anteil sogar bei 45 Prozent.
Nicht alles, was verletzt, ist auch strafbar
Wichtig zu wissen: Nicht alles, was verletzend oder menschenfeindlich ist, ist auch wirklich strafbar. „Mehr als die Hälfte der Fälle, die unserer Beratungsstelle #GegenHassimNetz im letzten Berichtsjahr gemeldet wurden, fiel etwa in die Kategorie ,lawful but awful‘. Das sind Inhalte, die rechtlich zulässig sein können, aber trotzdem großen Schaden anrichten. Sie können Betroffene einschüchtern und dazu führen, dass Menschen sich aus digitalen Räumen und öffentlichen Debatten zurückziehen“, informiert der Verein. Und: „Durch neue technische Möglichkeiten, etwa KI-generierte oder manipulierte Bilder, nimmt digitale Gewalt zusätzliche Formen an.“
Kein Randgruppenphänomen
Hass im Netz ist zudem kein Phänomen, das sich auf spezifische Bevölkerungsgruppen beschränkt: Die Normalisierung von hasserfüllter Sprache findet quer durch die Gesellschaft und alle Altersgruppen statt. Gleichzeitig kann eine Verschiebung der gesellschaftlichen Debatten beobachtet werden: Abwertende, diskriminierende und menschenfeindliche Aussagen werden in politischen Debatten immer offener geäußert und damit zunehmend „sagbarer“: „Wenn etwa PolitikerInnen diskriminierende oder abwertende Begriffe und Narrative aufgreifen und wiederholen, kann das Grenzen des Sagbaren verschieben und solche Positionen normalisieren.“
Wer Opfer von Hasskommentaren wird, kann sich an die ZARA-Beratungsstelle #GegenHassimNetz wenden. Die Beratung ist kostenlos. Der Verein bietet rechtliche Einschätzung und Unterstützung, psychosoziale Beratung sowie Hilfe dabei, Inhalte zu melden und entfernen zu lassen. Bei besonderer emotionaler Belastung können Betroffene von illegalen hasserfüllten Inhalten auch durch psychosoziale Prozessbegleitung in Gerichtsverfahren unterstützt werden.
Im Falle konkreter Gewaltandrohungen: Sichern und dokumentieren Sie die Inhalte, bevor sie möglicherweise gelöscht werden. Dazu gehören Screenshots, aber möglichst auch Informationen wie Username bzw. Profil, Datum und Uhrzeit, URL beziehungsweise Link zum Inhalt und der Kontext – also z.B. die Online-Plattform –, in dem die Drohung ausgesprochen wurde.
Bei einer akuten Gefahrensituation sollte unmittelbar die Polizei verständigt werden.
Diese Verrohung der Debattenkultur zeigt sich selbstredend auch im digitalen Raum und trägt dazu bei, dass Hassinhalte häufiger und selbstverständlicher verbreitet werden. Gleichzeitig hat auch die Funktionsweise sozialer Plattformen einen großen Einfluss: Algorithmen begünstigen polarisierende Inhalte und verschaffen ihnen zusätzliche Reichweite. Dadurch wird Hass im Netz verstärkt und sichtbarer.
„Hört auf damit!“
Abschließend ergreift Kevin noch einmal das Wort und wendet sich mit einer direkten Botschaft an alle, die meinen, sie könnten im Internet sagen und tun, was immer sie wollen: „Kapiert ihr eigentlich nicht, dass ihr Menschen zerstört mit euren Hasskommentaren? Hört auf mit Hass und Hetze, das tut niemandem gut!“
Hass im Netz ist auch für uns Medien ein omnipräsentes Problem. Immer öfter sehen wir uns dazu gezwungen, die Kommentarspalte zu gewissen Themen zu schließen. Es darf – und soll – hart diskutiert werden. Doch viele Menschen sind dazu offenbar nicht mehr imstande. Artikel werden nicht mehr gelesen – man sieht die Schlagzeile, liest vielleicht noch den Vorspann, und schon wird aufs Derbste beleidigt und bedroht. Rassistisch, sexistisch, queerfeindlich. Auf jeden Fall aber zutiefst verletzend und menschenfeindlich.
Das hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun, das ist Beleidigen um des Beleidigens willen. Und nicht selten überschreiten die Kommentare nicht nur die Grenzen des guten Geschmacks, sondern des rechtlich Erlaubten. Deshalb weisen wir an dieser Stelle auch ausdrücklich darauf hin, dass entsprechende Kommentare gesammelt und gegebenenfalls zur Anzeige gebracht werden.
Dass so immer größere Risse durch die Gesellschaft gehen, braucht niemanden zu wundern. Der Mensch im Jahr 2026 hat es offenbar verlernt, mit anderen zu diskutieren, andere Standpunkte, Denkweisen und Ansichten zu akzeptieren. Das Hirn längst abgeschaltet, lässt man sich von Algorithmen durchs Netz treiben. Smart-Devices nehmen uns das Denken ab, KI, Fake News und Bots fluten die Kanäle und heizen die Stimmung weiter an. Und anstatt sich dagegen aufzulehnen, geht sich der Mensch gegenseitig an die Gurgel – ein Armutszeugnis für den Homo sapiens, den „weisen, vernünftigen Menschen“.
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