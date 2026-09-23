„Ihr zerstört Menschen mit euren Hasskommentaren!“

Wer Opfer von Hasskommentaren wird, kann sich an die ZARA-Beratungsstelle #GegenHassimNetz wenden. Die Beratung ist kostenlos. Der Verein bietet rechtliche Einschätzung und Unterstützung, psychosoziale Beratung sowie Hilfe dabei, Inhalte zu melden und entfernen zu lassen. Bei besonderer emotionaler Belastung können Betroffene von illegalen hasserfüllten Inhalten auch durch psychosoziale Prozessbegleitung in Gerichtsverfahren unterstützt werden.

Im Falle konkreter Gewaltandrohungen: Sichern und dokumentieren Sie die Inhalte, bevor sie möglicherweise gelöscht werden. Dazu gehören Screenshots, aber möglichst auch Informationen wie Username bzw. Profil, Datum und Uhrzeit, URL beziehungsweise Link zum Inhalt und der Kontext – also z.B. die Online-Plattform –, in dem die Drohung ausgesprochen wurde.

Bei einer akuten Gefahrensituation sollte unmittelbar die Polizei verständigt werden.